Россияне захотели больше отдыхать

18 июня 2019     14
Россияне захотели больше отдыхать

Онлайн-сервис организации путешествий OneTwoTrip выяснил, что российские туристы хотели бы больше отдыхать. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что большинство россиян (55,3 процента) считают, что отпускных дней в году должно быть больше 28. Кроме того, почти 16 процентов опрошенных выступили за сокращение рабочей недели, отметив, что в таком случае им будет достаточно 28 отпускных дней.

Почти треть опрошенных (27,5 процента) признались, что довольны количеством оплачиваемых отпускных дней, и всего один процент респондентов хотели бы сократить их число.

Эксперты OneTwoTrip также сравнили отпуск в России и других странах. Например, столько же дней (28) отдыхают в Великобритании, Латвии, Литве и Ирландии, на два дня больше — во Франции и Испании. Больше всего отдыхают в Финляндии: максимальное количество дней оплачиваемого отпуска — 38. А вот у жителей стран Азии отпускных дней значительно меньше, чем у европейцев. Так, граждане Таиланда и Сингапура официально отдыхают всего 6 и 7 дней соответственно.

Источник: Лента.Ру

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