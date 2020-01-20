Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

Больше трети россиян заявили о необходимой для путешествия сумме в размере 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 20 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска билетов Aviasales.

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли 67 тыс. пользователей сервиса, 35% респондентов заявили о готовности ограничиться 100 тыс. рублей и на эти деньги поехать в Японию, Великобританию, США, Португалию или Турцию по системе all inclusive. В то же время, 31% опрошенных рассказали о своей мечте посетить Байкал и Сочи за 1 млн рублей, пишет НСН.

Опрос также показал, что некоторые респонденты потратили бы миллион на кругосветное путешествие или отправились бы на Северный полюс на ледоколе. Часть опрошенных изъявили желание провести в поездке минимум три месяца и посетить как можно больше стран, чтобы выбрать наиболее понравившуюся для дальнейшего проживания.

19% опрошенных сочли идеальным путешествие за 50 тыс. рублей, например, на музыкальные фестивали в Европе, на море в Сочи или на шопинг в Италию. 15% путешественников сообщили, что для отдыха им хватит и 5 тыс. рублей: для такого бюджетного варианта они используют автостоп, бесплатное жилье через couchsurfing или ночевки в палатках, пишет «Москва 24».

Ранее 20 января сообщалось, что специалисты сервиса покупки билетов Biletix зафиксировали снижение цен на авиаперелеты по внутренним и международным направлениям на 15–20%.

Источник: Газета Известия