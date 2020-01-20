Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

20 января 2020     7
Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

Больше трети россиян заявили о необходимой для путешествия сумме в размере 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 20 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска билетов Aviasales.

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли 67 тыс. пользователей сервиса, 35% респондентов заявили о готовности ограничиться 100 тыс. рублей и на эти деньги поехать в Японию, Великобританию, США, Португалию или Турцию по системе all inclusive. В то же время, 31% опрошенных рассказали о своей мечте посетить Байкал и Сочи за 1 млн рублей, пишет НСН.

Опрос также показал, что некоторые респонденты потратили бы миллион на кругосветное путешествие или отправились бы на Северный полюс на ледоколе. Часть опрошенных изъявили желание провести в поездке минимум три месяца и посетить как можно больше стран, чтобы выбрать наиболее понравившуюся для дальнейшего проживания.

19% опрошенных сочли идеальным путешествие за 50 тыс. рублей, например, на музыкальные фестивали в Европе, на море в Сочи или на шопинг в Италию. 15% путешественников сообщили, что для отдыха им хватит и 5 тыс. рублей: для такого бюджетного варианта они используют автостоп, бесплатное жилье через couchsurfing или ночевки в палатках, пишет «Москва 24».

Ранее 20 января сообщалось, что специалисты сервиса покупки билетов Biletix зафиксировали снижение цен на авиаперелеты по внутренним и международным направлениям на 15–20%.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Олейник прокомментировал слухи о купленной победе Макгрегора
Олейник прокомментировал слухи о купленной победе Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник прокомментировал слухи о договорном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. …


Россияне назвали необходимую для путешествия сумму
Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

Больше трети россиян заявили о необходимой для путешествия сумме в размере 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 20 января, …


Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов
Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» некоторых журналистов и блогеров. «У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с …


В Севастополе состоялась Стратегическая сессия по вопросам развития туризма
В Севастополе состоялась Стратегическая сессия по вопросам развития туризма

17-18 января в Севастополе на базе центра «Мой бизнес» состоялась Стратегическая сессия, в рамках которой были рассмотрены актуальные вопросы по …


Сбылась мечта 11-летнего крымчанина – он увидел ледокол «Арктика»
Сбылась мечта 11-летнего крымчанина – он увидел ледокол «Арктика»

Кирилл Финашин с мамой и братом приехал на Балтийский завод. Мечту мальчика из Судака, своими глазами увидеть ледокол «Арктика», осуществил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты