Россияне назвали самые раздражающие качества коллег

4 октября 2019     10
Россияне назвали самые раздражающие качества коллег

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, какие качества в коллегах раздражают россиян больше всего.

Так, согласно результатам исследования, 49% респондентов не переносят лицемерие и обман на работе. Еще 42% раздражает распространение сплетен. Почти такое же количество — 40% — негативно относятся к хвастовству, невоспитанности и конфликтности своих коллег.

Более трети опрощенных выразили недовольство непрофессионализмом и безответственностью некоторых сотрудников, пишет RT.

Также самыми раздражающими качествами были названы несдержанность и лень (26 и 18% соответственно), чрезмерное любопытство (29%), непунктуальность (16%) и близкие отношения коллег с начальством (11%).

Менее всего (6%) россияне возмущены из-за внешнего вида работающих рядом людей, из-за употребления еды на рабочем месте (4%) и из-за отстраненности коллег (7%).

При этом к качествам, которые более всего ценятся, респонденты отнесли профессионализм – 64% опрошенных и уважение к чужому труду – 51%, также 61% выделил отзывчивость.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. работающих россиян старше 18 лет.

В феврале пользователи Сети назвали самые раздражающие добрые поступки.

Источник: Газета Известия

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