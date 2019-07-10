Россияне назвали стюардесс с лучшим внешним видом

Большинство российских путешественников считают, что самую красивую униформу носят стюардессы Emirates и Etihad. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты туристического поисковика опросили три тысячи своих пользователей в соцсетях и выяснили, что почти половине всех пассажиров по вкусу униформа авиакомпаний из ОАЭ.

Четверть респондентов высказалась в пользу Emirates: «строгий костюм бежевого цвета, алая шапочка и белый платок, а также яркая красная помада — очень органично и узнаваемо».

22 процента опрошенных предпочитают Etihad. «Как-никак форму разработал итальянский дизайнер Этторе Билотта и смог воплотить сочетание высокой моды Парижа и Рима», — считают туристы.