Россияне начали отказываться от походов в торговые центры

18 марта 2020     14
Россияне начали отказываться от походов в торговые центры

С начала года посещаемость торговых центров в России упала на 10-15 процентов. Если посетители продолжат отказываться от походов за покупками, бизнес рискует потерять миллиарды рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

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17:36 — 16 марта

Как подсчитали аналитики Cushman & Wakefield, в России работает более 530 крупных ТЦ площадью от 15 тысяч квадратных метров, в Москве — более 120. По оценке главы S.A. Ricci Александра Морозова, только неделя карантинного режима в столице приведет к убыткам торговой розницы в 50-70 миллиардов рублей в Москве, и 500 миллиардам в масштабах всей страны.

Официальной информации о возможном закрытии торговых центров пока не поступало.

По последним данным, в России зарегистрировано более 100 случаев инфицирования. Большинство зараженных находится в Москве. В столице закрыли школы и отменили массовые мероприятия численностью более 50 человек, некоторые компании перевели сотрудников на удаленную работу.

Источник: Лента.Ру

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