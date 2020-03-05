Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса

5 марта 2020     9
Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса

Россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным газеты, продажи дезинфицирующих средств в аптеках «Столички» и «Неофарм» в январе-феврале 2020 года выросли на 134,7 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. На eapteka.ru гель-антисептик в последнюю неделю февраля продали в четыре раза больше, чем с 17 по 23 февраля. Продажи салфеток увеличились почти вдвое, а дезинфицирующих спреев — почти впятеро.

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Аналитическое агентство DSM Group заметило активный рост выручки от антисептиков, антибактериального мыла и салфеток с 20 по 26 февраля. При этом с начала января по середину февраля всплеска продаж не было.

В Ozon сообщили, что продажи мыла, салфеток и антисептиков в феврале выросли более чем на 150 процентов относительно января. У Wildberries продажи аналогичных средств выросли за январь-февраль более чем в 16 раз год к году.

В начале 2020 года в России резко вырос спрос на медицинские маски. Федеральная антимонопольная служба зафиксировала многократном завышении розничных цен на маски в 68 субъектах страны. Больше всего цены взлетели в Ивановской области, где зафиксировано повышение стоимости масок почти на 500 процентов.

Источник: Лента.Ру

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