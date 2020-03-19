Россияне начали скупать дешевые авиабилеты по стране

19 марта 2020     14
Россияне начали скупать дешевые авиабилеты по стране

Российские туристы начали скупать дешевые билеты для перелетов по стране на летние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты анализа бронирований туристического сервиса Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самым подешевевшим таким направлением оказался маршрут Москва — Элиста — Москва, его стоимость понизилась на 63,3 процента, до 4700 рублей. Также в рейтинге оказались направления из Тюмени в Сочи и обратно (на 58,7 процента, до 6919 рублей), из Екатеринбурга в Сочи (на 34,1 процента, до 11 421 рубля), из Санкт-Петербурга в Симферополь (на 32,3 процента, до 10 169 рублей), а также из Северной столицы в Сочи (на 32 процента, до 8544 рублей).

Кроме того, снизилась стоимость таких маршрутов туда-обратно, как Омск — Сочи, Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Барнаул, Омск — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Сочи, Краснодар — Санкт-Петербург, Москва — Геленджик, Москва — Геленджик, Челябинск — Минеральные Воды, Москва — Владикавказ, Псков — Сочи, Ростов-на-Дону — Симферополь и Ростов-на-Дону — Сочи.

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В целом стало известно, что общий средний чек на авиабилеты туда-обратно по стране на предстоящее лето снизился с 12021 до 10425 рублей, то есть на 13 процентов. Представители сервиса также отметили, что в настоящий момент возможно приобрести авиабилеты на грядущее лето по направлениям, которые раньше были недоступны, предполагая, что к этому времени пандемия коронавируса пойдет на спад в силу сезонности или создания вакцины.

18 марта сообщалось, что россияне бросились скупать авиабилеты в одну сторону. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году доля продаж билетов в один конец выросла с 53 до 68 процентов. При этом особенно выросла популярность направлений внутри страны, наиболее востребованными для бронирования оказались Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Калининград и Краснодар.

Источник: Лента.Ру

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