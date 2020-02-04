Россияне не смогли объяснить причину роста цен

Большинство россиян не смогли объяснить причину роста цен, не смогли дать правильное определение инфляции или не знают, что это такое (62 процента). Об этом говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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00:04 — 31 августа 2019

Под инфляцией понимают повышение цен на товары и услуги в течение длительного срока. 78 процентов опрошенных НАФИ заявили, что могут объяснить этот термин, однако правильное определение назвал лишь 41 процент респондентов. Почти каждый пятый (19 процентов) считал, что приблизительно или точно знает уровень инфляции в России, но максимально близкий к официальным значениям Банка России (2,9–3,2 процента по итогам 2019 года согласно последнему прогнозу) уровень смогли назвать лишь 7 процентов россиян.

Большинство давших верное определение инфляции (80 процентов или 33 процента из всех опрошенных) правильно, по мнению НАФИ, отметили причины ее роста. Среди них называли сговор монополий для установки высоких цен на ключевые товары (20 процентов); печать государством слишком большого числа денег и их обесценивание (13 процентов); выдача банками излишнего числа кредитов, что также вызывало обесценивание денег (12 процентов).

В качестве неверных причин повышения инфляции называли дефицит товаров (9 процентов); обесценивание рубля из-за санкций (9 процентов); слишком быстрый рост зарплат в частном секторе (4 процента). В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

В качестве мер по сдерживанию инфляции государством россияне называли регуляцию цен на основные продукты (19 процентов); установку максимальной наценки на продукты питания в торговых сетях (14 процентов); увеличение пенсий, пособий и зарплат бюджетников для компенсации роста цен (11 процентов); отказ от печати «лишних» денег (9 процентов); ограничение импорта и поддержка местных производств (7 процентов); повышение ключевой ставки (3 процента). Еще один процент высказался за отказ государства от вмешательства в экономику.

Опрос проводился в декабре 2019 года. В нем приняли участие 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России в возрасте от 18-ти лет.

Источник: Лента.Ру