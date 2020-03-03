Россияне оценили гендерное влияние на карьерный рост

60% россиян считают, что гендерный аспект не влияет на профессиональный рост и развитие карьеры. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает RT со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

По данным опроса, 51% россиян считает, что пол руководителя для них не важен, при этом 42% опрошенных устраивает мужчина, а лишь 7% респондентов отмечают, что готовы работать исключительно с женщиной-начальницей. Отмечается, что 45% сотрудниц не против трудиться под началом мужчины-руководителя. Сотрудники-мужчины, которые пожелали трудиться на руководителя женского пола, не смогли преодолеть отметку в 7%.

32% респондентов считают, что женщинам добиться карьерного роста сложнее. Опрошенных, которые посчитали, что именно мужчинам труднее достичь профессиональных достижений, оказалось всего 8%.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее россияне рассказывали о причинах своих задержек на работе сверхурочно, а исследователи «Авито Работа» опубликовали данные о россиянах, работающих на 8 марта и 23 февраля.

Источник: Газета Известия