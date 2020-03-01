Россияне перечислили способные убить неочевидные вещи

1 марта 2020     4
Россияне перечислили способные убить неочевидные вещи

Россияне перечислили неочевидные вещи, способные убить человека или нанести ему серьезный вред. Тред запустил пользователь Twitter A_Kapustin на фоне информации о смерти трех человек на банной вечеринке с использованием сухого льда в бассейне.

Пост микроблогера, опубликованный 29 февраля, собрал более 8,5 тысячи лайков и 600 реплаев. Юзер @_de1337ed рассказал, что дешевые солнцезащитные очки хуже, чем их отсутствие. «Они блокируют не УФ-лучи, а только видимый диапазон. Таким образом, на солнце диафрагма глаза расширяется до обычного, бытового уровня, и сетчатку выжигает ультрафиолетом», — объяснил он.

Смертельно опасным пользователь с ником «Кукушкины авиалинии» назвал употребление парацетамола и алкоголя. Другие пользователи также советовали воздержаться от сочетания сливочного ликера со спрайтом, а также молочных продуктов и колы. «Образуется что-то типа губки, которая заткнет вам все дыхательные [пути]», — объяснил @uboat201.

Юзер Лоличка добавила, что грейпфрут содержит вещества, которые замедляют работу некоторых ферментов печени. «Эти же ферменты разрушают некоторые лекарства. Поэтому можно словить неожиданную передозировку», — сообщила она.

Также подписчики высказались об опасности угарного газа, который и привел к смерти гостей вечеринки в Москве. «[Он] быстро и незаметно в замкнутом помещении вытесняет кислород. Если видишь открытый огонь в помещении и не можешь потушить его за 15 секунд — надо валить оттуда немедленно», — предупредил Andrey Mima. Он добавил, что газ опасен потерей сознания.

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14:11 — 29 февраля

Ранее сообщалось, что россияне затравили блогершу, на чьей вечеринке произошла трагедия. Пользователи обратили внимание на то, что россиянка, называющая себя «аптечным ревизорро» и рассказывающая о лекарствах, не знала об опасных свойствах сухого льда. Они также обвинили ее в желании «похайповать» из-за того, что женщина после произошедшего записала несколько сториз в Instagram.

28 февраля «аптечный» блогер Катерина Диденко устроила вечеринку в банном комплексе по случаю дня рождения. Муж именинницы Валентин, желая устроить ей сюрприз, высыпал 30 килограммов сухого льда в бассейн — вероятно, ради эффекта тумана над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда в большом количестве образовался углекислый газ. В результате погибли три человека, в том числе муж россиянки. Несколько человек были госпитализировано в токсикореанимацию.

Источник: Лента.Ру

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