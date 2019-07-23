Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».
Общественники провели опрос, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 74 лет. Им предлагали ответить на вопрос: «Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?». Выяснилось, что 95% поддержали идею подобного запрета.
Руководитель движения отметил, что люди связывают наличие питейных зон в домах с ростом преступности в районах.
«Эксперты фиксируют, что население Российской Федерации требует принятия однозначных мер по пресечению мошеннических действий «наливаек» для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в особенности подрастающего поколения и россиян трудоспособного возраста», — говорится в докладе, основанном на результатах опроса.
В качестве мер борьбы общественники предложили вернуть запрет на продажу алкоголя в жилых домах, а также внести изменения в часть 2 статьи 16 171-ФЗ, что позволит закрепить полномочия органов власти субъектов России ограничивать реализацию алкогольной продукции теми организациями, что занимаются общественным питанием.
В июле прошлого года стало известно, что Минпромторг выступил за разрешение продажи пива, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевой таре ночью в ларьках и киосках.
Источник: Газета Известия
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