Россияне признались в любви к выносу вещей из отелей

15 ноября 2019     39
Россияне признались в любви к выносу вещей из отелей

Российские туристы рассказали о том, какие вещи они забирают с собой из отелей. Об этом сообщает РИА «Новости» за ссылкой на исследование, подготовленное онлайн-сервисом путешествий «Туту.ру».

Всего в выносе вещей из отеля признались 43 процента участников опроса. Около половины из них заявили, что увозят из гостиниц туалетные принадлежности: шампуни, гели для душа, мыло, зубную щетку и шапочку для душа. Свои действия россияне объяснили тем, что гигиенические наборы могут пригодиться на даче, в походе и поездках без багажа.

Тапочки забирают восемь процентов опрошенных, швейный набор — пять процентов, набор чая и кофе — четыре процента, обувной набор — два процента. 23 процента туристов заявили, что забирают все, что разрешено к выносу. Один процент признался в выносе халатов и пепельниц, что является кражей.

В июле 2018 года сотрудники отелей назвали предметы, которые официально можно забирать с собой из гостиниц. Ими оказались различные бутылочки (шампуни, гели для душа, кремы) и прочие туалетные принадлежности, а также одноразовые тапочки. Также в некоторых отелях постояльцы могут забирать с собой зонтики.

Источник: Лента.Ру

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