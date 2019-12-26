Россияне признались в незнании иностранных языков

26 декабря 2019     7
Россияне признались в незнании иностранных языков

Большинство россиян признались в незнании иностранных языков и в том, что это мешает им во время отдыха. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Aviasales, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в ходе опроса, в котором приняли участие больше 300 тысяч человек, выяснилось, что лишь 35 процентов респондентов знают иностранные языки и не испытывают трудностей во время поездок за границу. Остальные 65 процентов рассказали, что в отпуске их спасают только онлайн-переводчики, язык жестов или заучивание фраз на местном языке.

Кроме этого, некоторые туристы поделились забавными случаями из жизни. Например, один россиянин договаривался с тайскими рыбаками об экскурсии на острова, написав сумму оплаты палочкой на песке. Другой путешественник доехал бесплатно на трамвае в Мюнхене, из-за того, что кондуктор не понял его.

Еще одна респондентка не смогла объяснить в миланском баре, что хочет коктейль с ромом. Вместо этого под убедительные кивки барменов и слабое понимание их английского она заказала чистый ром.

Несколько опрошенных также пожаловались, что им приходится нелегко в общении с французами, поскольку те зачастую не говорят даже по английски. Так, одной россиянке в первые дни во Франции приходилось пить кофе без молока и питаться багетами.

В июле сервис Aviasales перечислил страны, в которые россияне боятся ездить, поскольку не владеют иностранными языками и опасаются, что не смогут прочесть объявления и указатели и объясниться с местными жителями. Лидером списка оказался Китай, за ним последовали Япония и Марокко.

Источник: Лента.Ру

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