Россияне променяли семью на деньги

Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей ради карьерного и зарплатного роста. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру», которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме

14:31 — 20 мая

По его данным, порядка шести процентов опрошенных заявили, что готовы отказаться от семьи даже без карьерного роста и высоких зарплат, поскольку работа для них важнее. Семью во главу угла поставили около четверти опрошенных.

Среди тех, кто не готов уделять карьере больше времени, чем семье, оказалось больше женщин, чем мужчин — 27 процентов против 24 процентов. Порядка 67 процентов женщин заявили, что готовы отказаться от семьи в пользу профессионального роста и высокой зарплаты. Такой же позиции придерживаются 72 процента опрошенных мужчин.

По данным специалистов, почти 25 процентов россиян считают, что карьера и семья несовместимы, а 61 процент полагают, что это очень сложная задача. Карьеристами себя считает треть опрошенных. Около 14 процентов россиян уверены, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально.

Ранее Росстат опубликовал данные об уровне бедности в России. Согласно его информации, в первом квартале 2019 года показатель вырос с 13,9 до 14,3 процента. Доходы 20,9 миллиона россиян в начале года оказались ниже прожиточного минимума.

Источник: Лента.Ру