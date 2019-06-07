Россияне решили провести отпуск на грядках

Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» выяснил, где россияне планируют провести летний отпуск. Результаты исследования содержатся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно опросу, 25 процентов россиян проведут отпуск на даче или в деревне. 18 процентов респондентов признались, что вообще никуда не хотят уезжать, а еще 14 процентов опрошенных решили работать все лето, чтобы накопить на отдых к осени.

Кроме того, 14 процентов респондентов рассказали, что поедут на море за границу, 12 процентов решили купаться в море на российских курортах, семь процентов будут путешествовать по городам России, шесть процентов уйдут в поход, а четыре процента планируют отправиться на экскурсии по заграничным городам.

В марте россияне признались, что не могут позволить себе длительный отпуск в майские праздники, так как «все дорого». Такой вывод сделали специалисты портала TourDom, исходя из проведенного ими опроса. Согласно полученным результатам, больше половины российских туристов (53 процента) не поедут отдыхать.

Источник: Лента.Ру