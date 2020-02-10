Россияне сбросили девушку с железнодорожного моста

10 февраля 2020     19
Россияне сбросили девушку с железнодорожного моста

В Алтайском крае двое местных жителей сбросили девушку с железнодорожного моста. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает пресс-служба линейного управления МВД России по региону.

Днем 6 февраля прохожий заметил под железнодорожным мостом 24-летнюю девушку. Он вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшая была госпитализирована с травмами и переохлаждением.

Полицейские установили, что преступление совершили два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет. Они заманили ее на мост и скинули оттуда. Как уточнили в Барнаульском управлении Следственного комитета на транспорте, ссора между ними возникла после совместного распития спиртных напитков.

Они скрылись с места происшествия. Однако позже их задержали сотрудники транспортной полиции. Было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. По решению суда они взяты под стражу.

В сентябре 2019 года сообщалось , что в Москве женщина сбросила детей с моста, а после пыталась покончить жизнь самоубийством.

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Источник: Лента.Ру

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Россияне сбросили девушку с железнодорожного моста

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