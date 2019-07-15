Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

15 июля 2019     38
Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию. Об этом рассказал заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, передает газета «Известия».

Планируется, что услуга будет доступна только при совершении какой-либо покупки, так как в противном случае это будет невыгодно для магазинов. Однако такой подход может трактоваться как нарушение прав потребителей, поэтому АБР обратилась с соответствующим вопросом в Роспотребнадзор.

Отмечается, что на данный момент такая возможность есть в некоторых малонаселенных пунктах. В Центральном банке поддерживают повсеместное внедрение услуги.

Источник: Лента.Ру

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