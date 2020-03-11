Россияне стали больше летать на самолетах

11 марта 2020     20
Россияне стали больше летать на самолетах

Российские авиакомпании в феврале увеличили пассажирские перевозки на 6,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Всего российские авиаперевозчики обслужили 7,97 миллиона пассажиров. «Пассажирооборот достиг отметки в 21,1 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 7,6 процента», — сказано в сообщении ведомства.

Всего в январе-феврале было перевезено 16,87 миллиона пассажиров, рост составил 6,6 процента.

В декабре 2019 года сообщалось, что россияне стали меньше путешествовать. Так, продолжительность путешествия за последние пять лет в среднем сократилась с 11 до 8 дней. При этом по России туриста стали путешествовать в среднем 7 дней вместо 9, а за границей — 11 дней вместо 13. Также россияне начали планировать свои путешествия заранее — средняя глубина бронирования авиабилетов увеличилась на четыре дня.

Источник: Лента.Ру

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