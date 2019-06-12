Россияне стали меньше брать в долг

12 июня 2019     14
Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MoneyMan.

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