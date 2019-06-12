Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MoneyMan.

В компании отметили, что в Москве показатель упал еще сильнее — на 5 процентов (до 15,640 тысячи рублей). Это объясняется отсутствием роста доходов и возросшей финансовой грамотностью россиян. «В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что больше половины жителей России испытывают трудности с погашением кредитов. У девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обратиться к банку с просьбой о реструктуризации кредита либо вовсе получали отказ. 14 процентов так или иначе испытывали трудности с выплатой кредитов.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что существуют два основных фактора, негативно сказывающихся на показателе реальных располагаемых доходов населения: рост расходов по потребительским кредитам и «досчет теневого сектора в отрасли».

Источник: Лента.Ру