Россияне стали покупать больше бытовой техники

20 марта 2020     22
Россияне стали покупать больше бытовой техники

Россияне стали покупать больше бытовой техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «М.Видео-Эльдорадо».

Продавцы специализированных магазинов отметили, что в марте продажи бытовой техники и электроники увеличились. За последние несколько недель наблюдался рост продаж некоторых категорий от 20 до 100 процентов. В частности, россияне стали покупать больше стиральных машин, крупной бытовой техники, телевизоров, смартфонов, а также товаров для организации домашнего офиса.

Ранее в марте первый вице-премьер Андрей Белоусов предупредил, что бытовая техника и лекартсва в России могут подорожать из-за ослабления рубля. «У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств, и тут нужны будут дополнительные меры», — сказал он и добавил, что жизненно необходимые лекарства не должны дорожать ни при каких обстоятельствах.

Источник: Лента.Ру

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