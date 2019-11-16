Россияне стали реже отдавать долги досрочно

16 ноября 2019     19
Россияне стали реже отдавать долги досрочно

Россияне стали реже отдавать кредиты раньше срока. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля досрочного погашения займов сократилась до минимального за пять лет уровня. В НБКИ подсчитали, что за 10 месяцев текущего года этот показатель составил 22,7 процента, что на 1,7 процентных пункта меньше, чем за весь прошлый год. Причины снижения специалисты видят в падении доходов населения, а также в росте финансовой нагрузки. С погашением графика заемщики чаще всего платят по автокредитам: процент досрочных погашений по ним оказался выше, чем по другим типам займов.

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Источник: Лента.Ру

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