Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

11 сентября 2019     14
Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Так, в 2019 году официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов. В том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар.

По данным Росстата, чаще всего разводились жители в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878), а меньше всего семей распалось в Чечне (147), Ингушетии (197), Тыве (251), Дагестане (278) и Северной Осетии (488).

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко заявил «Известиям», что одной из причин неожиданного укрепления института семьи может быть снижение реальных доходов, так как вести совместное хозяйство выгоднее.

«Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят», — сказал Рыбальченко.

Он также отметил, что количество разводов в России всё еще слишком велико. Например, в 2017 году в нашей стране коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на 1 тыс. жителей) составлял 4,2.

В Германии этот показатель был равен 1,86, в США — 3,2, в Австралии — 2. По мнению Рыбальченко, вероятно, в России стоит вести какую-либо государственную работу по профилактике разводов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Крепкий супружеский долг: россияне стали реже разводиться

Источник: Газета Известия

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