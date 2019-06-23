Россияне стали чаще жаловаться на микрокредитные компании

23 июня 2019     18
Россияне стали чаще жаловаться на микрокредитные компании

Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м). К таким выводам пришли «Известия», проанализировав сведения, размещенные на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что при этом самый большой прирост обращений произошел со стороны самих микрокредиторов. Если в прошлом году за пять месяцев было рассмотрено 304 иска, то в этом их число подскочило в 3,5 раза — до 1087. Число требований привлечь кредиторов к административной ответственности увеличилось в 1,5 раза (151 против 100).

В судебных документах говорится, что суть исковых претензий микрофинансовых компаний не изменилась — МФК просят взыскать с заемщика долг и начисленные проценты. Эксперты полагают, что главным фактором, повлиявшим на рост обращений в суд с их стороны, стал закон 230 ФЗ, который регулирует деятельность коллекторских компаний.

Тенденция к росту числа исковых заявлений по взысканию кредитной задолженности стала наблюдаться еще в конце 2018 года, рассказал «Известиям» председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Эльман Мехтиев. По его словам, это происходит во всех сегментах финансового рынка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 24 июня.

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Источник: Газета Известия

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