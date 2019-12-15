Россияне стали чаще оплачивать корпоративы

15 декабря 2019     16
Россияне стали чаще оплачивать корпоративы

Сотрудники российских компаний стали чаще оплачивать новогодние корпоративы. Как выяснили специалисты сервиса по поиску работу HeadHunter, только половина корпоративов проходит полностью за счет работодателя. Еще 37 процентов — за счет соплатежей работников и предприятий, а 12 процентов — полностью за счет сотрудников. Об этом сообщает «Российская газета».

Чаще всего корпоративы полностью оплачиваются компаниями в Москве и Санкт-Петербурге: 67 и 65 процентов соответственно.

При этом если бы перед работниками поставили выбор: новогодний праздник или премия, 72 процентов выбрали бы деньги. Из тех, кто предпочел бы корпоратив деньгам, больше всех живет в Рязанской области (29 процентов). Отмечается, что праздник выбирают в основном представители сферы закупок, госсектора и продаж.

Ранее в декабре сообщалось, что 34 процента работодателей не намерены выделять сотрудникам деньги на премии. В 20 процентах компаний премии получат лишь отдельные работники или отделы, и только 16 процентов хотели бы премировать всех. В свою очередь на выплату в конце года надеются 29 процентов опрошенных.

Источник: Лента.Ру

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