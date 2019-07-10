Россияне стали экономить на лекарствах

10 июля 2019     20
Россияне стали экономить на лекарствах

Жители России сократили свои траты на лекарства впервые с 2015 года. Это следует из отчета DSM Group, передает газета «Известия».

Согласно данным отчета, в нынешнем году с января по май россияне купили 2,1 миллиарда упаковок лекарств. Отмечается, что это на 3,7 процента меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. Процент выручки от медикаментов также снизился: рост продаж составил 1,2 процента против четырех-десяти процентов в предыдущие годы.

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом. Траты также сократились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, причиной снижения трат на лекарства стало падение реальных доходов. По его словам, падение фармацевтического рынка к концу года составит один-два процента в натуральном выражении.

Ранее стало известно, что с 2023 года в России планируется полностью решить проблему с доступностью лекарств для льготников, а также ввести систему скидок на лекарственные препараты для всех граждан.

Источник: Лента.Ру

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