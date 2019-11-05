Россияне уплатили рекордно большой налог

5 ноября 2019     33
Россияне уплатили рекордно большой налог

Во втором и третьем кварталах 2019 года доходы от повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов выросли на рекордные 25 и 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

С учетом первого квартала 2019-го, когда НДС еще выплачивался по старой ставке 18 процентов, бюджет получит 507 миллиардов рублей. Эксперты не исключают, что к концу года эта цифра может вырасти еще почти на 40 миллиардов.

В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что с 2020-го по 2022 год российский бюджет получит более двух триллионов рублей от повышения НДС.

В 2020 году дополнительные поступления составят 639 миллиардов рублей, в 2021-м — 686 миллиардов., в 2022-м — 737 миллиардов. Издание отмечает, что в 2020 году сборов от повышения НДС хватит для покрытия бюджетных расходов на ЖКХ и охрану окружающей среды, также сборы почти полностью обеспечат выплату пенсий военным и силовикам.

Источник: Лента.Ру

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