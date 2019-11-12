Россиянина задержали за пост «Допустимо ли называть русский народ говном?»

12 ноября 2019     16
Россиянина задержали за пост «Допустимо ли называть русский народ говном?»

Вечером 11 ноября в Тюмени полицейские задержали блогера Алексея Кунгурова. Об этом сообщается на странице мужчины в Facebook.

В записи указано, что Кунгурова доставили в полицию вместе с дочерью. Пятилетнюю девочку отпустили спустя четыре часа, блогер остался в отделении. Он ждет суда по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете, который состоится во вторник, 12 ноября.

Как сообщил Znak.com источник в окружении Кунгурова, причиной задержания стала его публикация во «ВКонтакте» и LiveJournal под названием «Допустимо ли называть русский народ говном?», сделанная в январе 2019 года.

В посте блогер рассуждает о характерных чертах и менталитете русского народа. «Самые яркие черты типичного русского примата — тупость, трусость, агрессивность (обратная сторона трусости, проявляется к слабым), отсутствие даже зачатков самоуважения, вороватость, лицемерность, хамство, раболепие, нечистоплотность, стадность, фантастическая по масштабам инфантильность», — пишет Кунгуров. Он задается вопросом, свойственно ли подобное поведение отдельным людям или же всему народу.

В 2016 году Кунгурова приговорили к двум годам колонии за оправдание терроризма. Дело было возбуждено из-за его публикации в LiveJournal с размышлениями о военных действиях России в Сирии.

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Источник: Лента.Ру

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