Россиянин арестован в США по обвинению в экспорте оружейных деталей в РФ

7 августа 2019     13
Россиянин арестован в США по обвинению в экспорте оружейных деталей в РФ

В американском штате Пенсильвании арестован россиянин Владимир Кузнецов. Его обвиняют в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк.

Решение принял федеральный суд Бруклина.

«Для экспорта подобных вещей (частей оружия — ред.) требуется особая лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США, данное лицо такой лицензией не обладает», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.

27 июля от российского гражданина Александра Винника власти США требуют возмещения в размере $100 млн за нарушение американских законов.

Источник: Газета Известия

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