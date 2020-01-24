Россиянин Винник экстрадирован из Греции во Францию

Вывезенный из греческой больницы россиянин Александр Винник доставлен во Францию. Об этом 23 января сообщила его адвокат Зои Константопулу.
По ее словам, россиянин помещен в парижскую больницу Hotel Dieu.
Накануне тюремные власти забрали Винника из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Константопулу отметила, что греческая сторона не поставила ее в известность о происходящем. Местонахождение россиянина удалось установить благодаря Франции.
«Александр находится в больнице в Париже, как сообщила мне французская коллега в то время, когда греческие власти скрывают и представляются незнающими. Они еще не позволили ей увидеться с ним и попытаются допросить его сегодня вечером, измученного, без общения и информации!» – написала адвокат в Facebook.
Константопулу подчеркнула, что направила требование перенести слушание на 24 января.
Накануне Верховный суд Греции подтвердил решение минюста об экстрадиции Винника сначала во Францию, а затем в США и Россию, отвергнув при этом жалобы россиянина.
Александр Винник является специалистом по информтехнологиям. Он был арестован во время отдыха с детьми в Греции летом 2017 года по запросу США.
Вашингтон обвинил его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд путем незаконных обменных операций с помощью криптовалюты и потребовал его экстрадиции в США.
Выдачи Винника добиваются также Париж и Москва. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о согласии быть экстрадированным в РФ.
Источник: Газета Известия