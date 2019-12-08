Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей

8 декабря 2019     8
Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Монета номиналом два рубля была отчеканена в 2016 году на Московском монетном дворе. Согласно описанию, ее уникальность состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.

Продавец выразил надежду, что редкая монета имеет ценность для коллекционеров, а также указал на возможность обмена, однако не уточнил его условия. «Нет, я никого не ввожу в заблуждение, я никого не заставляю покупать эту очень редкую монету», — написал он.

В 2018 году на Всемирной ярмарке Американской нумизматической ассоциации в Филадельфии выставили на продажу одну из самых редких монет в мире — пять центов 1913 года с отчеканенным профилем богини Свободы. Во время торгов его цена достигла 4,5 миллиона долларов (300,4 миллиона рублей).

Источник: Лента.Ру

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