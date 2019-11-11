Россиянин Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку

11 ноября 2019     44
Россиянин Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов завоевал золото на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира по шорт-треку.

На соревнованиях в Монреале результат Елистратова составил 1 минута 29,275 секунды. Вторым стал кореец Пак Ин-Ук (1.29,361), третье место занял его соотечественник Пак Чжи-Вон (1.29,417).

В то же время другой россиянин Павел Ситников занял третье место на дистанции 500 м. Спортсмен показал результат 41,223 секунды. Победителем стал представитель Венгрии Шандор Шаолинь Лю (40,995).

Вторым финишировал южнокореец Хван Дэ Хон (41,103). Россиянин Константин Ивлиев стал четвертым (41,397). Ранее россияне взяли два золота и бронзу на Кубке мира по шорт-треку в Турине.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Матч года в Англии, нападение на тренера в Германии и проявление расизма на Украине: события дня в европейском футболе
Матч года в Англии, нападение на тренера в Германии и проявление расизма на Украине: события дня в европейском футболе

В Англии «Ливерпуль» в одном из ключевых матчей сезона уверенно переиграл действующего чемпиона «Манчестер Сити». В Германии футболист «Айнтрахта» сбил …


Назван преемник ушедшего в отставку президента Боливии
Назван преемник ушедшего в отставку президента Боливии

Член Сената Боливии от оппозиционной партии «Демократическое единство» Жанин Аньес станет исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом сообщает местное издание …


Устроившему стрельбу в метро полицейскому предъявили обвинение во взяточничестве
Устроившему стрельбу в метро полицейскому предъявили обвинение во взяточничестве

Полицейскому Алексею Смирнову, который открыл огонь из пистолета на станции московского метро «Рязанский проспект», предъявили обвинение в мелкой взятке. Об …


Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта». Об этом сообщает «Фонтанка», …


Россиянин Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку
Россиянин Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов завоевал золото на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира по шорт-треку. На соревнованиях в Монреале …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты