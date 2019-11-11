Россиянин Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов завоевал золото на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира по шорт-треку.

На соревнованиях в Монреале результат Елистратова составил 1 минута 29,275 секунды. Вторым стал кореец Пак Ин-Ук (1.29,361), третье место занял его соотечественник Пак Чжи-Вон (1.29,417).

В то же время другой россиянин Павел Ситников занял третье место на дистанции 500 м. Спортсмен показал результат 41,223 секунды. Победителем стал представитель Венгрии Шандор Шаолинь Лю (40,995).

Вторым финишировал южнокореец Хван Дэ Хон (41,103). Россиянин Константин Ивлиев стал четвертым (41,397). Ранее россияне взяли два золота и бронзу на Кубке мира по шорт-треку в Турине.

Источник: Газета Известия