Россиянин зарезал мать шестерых детей за продукты и алкоголь

Следователи задержали 25-летнего жителя Исакогорска (Архангельская область) за убийство 33-летней женщины, воспитывавшей шестерых детей. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, ночью пьяный мужчина пришел в магазин, в котором многодетная мать работала продавцом. Задержанный убил ее и вынес из помещения, продукты, деньги и алкоголь.

Вскоре его задержали следователи. Установлено, что ранее он был судим и вышел на свободу в 2018 году. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что между продавцами одного из магазинов сети «Дикси» в Москве и покупателями произошел конфликт. Из-за подозрений в краже товара сотрудники торговой точки оттаскали одну из посетительниц за волосы. В результате их отстранили от работы.

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Источник: Лента.Ру