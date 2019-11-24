Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских

24 ноября 2019     6
Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских

Сотрудники полиции задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром 23 ноября на улице Коммуны в Петербурге было обнаружено тело 37-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Кроме того, пропал и автомобиль убитой. Правоохранители заподозрили в причастности к преступлению сожителя женщины, уроженца Карелии Даниила Васильева.

Полицейские установили, что молодой человек мог скрываться дома у матери в Приозерске. Прибывшим туда правоохранителям женщина заявила, что сын действительно заезжал к ней, признался в убийстве и исчез. Спустя некоторое время сотрудники местной ГИБДД сообщили, что угнанный автомобиль был замечен двигающимся на скорости около 200 километров в час по направлению к Карелии.

Полицейским удалось догнать подозреваемого уже вечером, на территории Карелии. На требования правоохранителей молодой человек никак не реагировал, а когда они попытались прижать его к обочине, протаранил полицейский автомобиль, выехал на встречную полосу и по касательной задел проезжавшую мимо машину, в которой находился мужчина с ребенком.

В результате столкновений молодому человеку пришлось остановиться, его извлекли из машины и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Источник: Лента.Ру

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