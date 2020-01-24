Россиянин изнасиловал четырехлетнюю дочь и покончил с собой

Житель Башкирии изнасиловал собственную четырехлетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В момент насилия мужчину застала его 29-летняя супруга. Мать ребенка обратилась в полицию, после этого педофил отправился в сарай и покончил с собой.
В следственном управлении республиканского СК телеканалу подтвердили факт преступления. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
14 января жительница Гатчины Ленинградской области задушила бывшего мужа ремнем. Женщину задержали. По предварительной версии, она убила мужчину за попытку изнасиловать ее 16-летнюю дочь.
Источник: Лента.Ру