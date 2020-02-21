Россиянин лишился квартиры и денег из-за сектантов

21 февраля 2020     19
Россиянин лишился квартиры и денег из-за сектантов

В Курганской области местный житель продал квартиру и передал вырученные средства членам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). Об этом сообщает URA.RU.

Взамен иеговисты дали россиянину расписку, пообещав вернуть долг. С тех пор прошло много времени, но члены религиозной группы, по словам мужчины, средства — миллион рублей — возвращать отказываются. «Шесть раз в больнице лежал, в гроб меня загоняют, — рассказал пострадавший сетевому изданию. — Какие это божественные люди? Расписки все у меня есть».

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10:12 — 5 июня 2019

Он отметил, что многие участники сектантских собраний лишались наличных из-за «Свидетелей Иеговы». «Урны стояли, мы складывали деньги. Непонятно, куда эти деньги шли», — сообщил россиянин. Он утверждает, что сектанты по сей день продолжают свою деятельность на территории региона.

Бывший последователь секты обращался в полицию с жалобой на действия религиозной группы, отмечает URA.RU. Правоохранители отреагировали конфискацией у него агитационной литературы. «Но я ее не распространял. Иначе бы ее у меня не было», — пояснил мужчина.

В октябре 2019-го казахстанских «Свидетелей Иеговы» заподозрили в педофилии. В России организация была признана экстремистской в апреле 2017 года.

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Источник: Лента.Ру

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