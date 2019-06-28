Россиянин нарисовал граффити у дворца японского императора и попался

В Японии задержан россиянин, которого подозревают в нанесении граффити на стены в районе дворца императора Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Источник: Лента.Ру
В Японии задержан россиянин, которого подозревают в нанесении граффити на стены в районе дворца императора Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Источник: Лента.Ру
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