Россиянин нарисовал граффити у дворца японского императора и попался

В Японии задержан россиянин, которого подозревают в нанесении граффити на стены в районе дворца императора Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Россиянин нарисовал граффити у дворца японского императора и попался В Японии задержан россиянин, которого подозревают в нанесении граффити на стены в районе дворца императора Японии. Об этом сообщает ТАСС …



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