Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп

10 марта 2020     21
Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп

В Ленинградской области таксист нашел на съемной квартире обезглавленный труп мужчины. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Piter.TV.

По данным интернет-телеканала, инцидент произошел в городе Луга. Водитель такси снял комнату в квартире на Юношеской улице и обнаружил в ванной спрятанное под тряпками и мебельными панелями тело с ранением в области грудной клетки и сильными гнилостными изменениями. У трупа не было головы — она находилась рядом, в металлическом ведре.

Погибший оказался предыдущим арендатором квартиры, 29-летним безработным мужчиной. По подозрению в его убийстве задержали 32-летнего гражданина Белоруссии, проживавшего вместе с погибшим. По версии следствия, причиной убийства стала внезапная ссора между мужчинами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой. По словам очевидцев гибели молодого человека, тот в шутку приставил к себе пистолет из отцовского сейфа.

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Источник: Лента.Ру

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