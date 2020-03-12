Россиянин получил пожизненный срок за убийство и изнасилования любовниц

В Саратове 60-летнего местного жителя приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилования и убийство любовниц. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Россиянин признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц, с целью сокрытия другого преступления, а равно сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»), по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия»), а также в четырех эпизодах преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и трех эпизодах преступления, предусмотренного статей 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

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СКР опубликовал на своем Youtube-канале видеоролик следственных действий. На видео мужчина подробно рассказывает детали убийства.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В декабре 2019 года сообщалось, что в Саратове местный житель за два месяца изнасиловал четверых и убил двух любовниц. Тогда выяснилось, что 59-летний мужчина еще в конце ноября 2018 года изнасиловал в своем частном доме 40-летнюю женщину и удерживал ее там два дня. Позже ей удалось сбежать, когда он решил взять ее с собой и поехать к другу. Однако потерпевшая в полицию не обратилась.

14 декабря 2018 года он привел домой 45-летнюю женщину и изнасиловал ее. Жертва сбежала, но также не подавала заявление в полицию, опасаясь мести. Побег жертв не остановил обвиняемого — уже 1 января, отмечая Новый год с любовницей, с которой он познакомился летом и какое-то время жил вместе, он поссорился с женщиной, изнасиловал ее и убил. Тело он спрятал в неотапливаемой части дома, где оно пролежало до февраля.

Уже в конце января он пригласил жить с собой другую женщину и в феврале, после ссоры, изнасиловал ее и убил.

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Источник: Лента.Ру