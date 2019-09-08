Россиянин пострадал в результате аварии судна на Эльбе

7 сентября 2019     15
Россиянин пострадал в результате аварии судна на Эльбе

В результате аварии судна на Эльбе, шедшего из Роттердама в Калининград под флагом Мальты, пострадал россиянин. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило в Facebook-аккаунте посольство РФ в ФРГ.

«Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Гамбург. Одним из потерпевших является российский гражданин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин получил незначительные ожоги.

Авария произошла на грузовом судне Kelly 6 сентября недалеко от немецкого города Оттерндорф. Причиной инцидента стал пожар в машинном отделении. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. Экипаж судна состоял из 11 россиян и двух украинцев

Источник: Газета Известия

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