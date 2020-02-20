Россиянин убил мать, спрятал тело в бочке и сбежал по дороге в суд

20 февраля 2020     17
Россиянин убил мать, спрятал тело в бочке и сбежал по дороге в суд

Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве матери, тело которой он попытался спрятать в бочке, сбежал по дороге в суд. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что Толчин может продолжить заниматься преступной деятельностью. Как стало известно, подозреваемый ведет асоциальный образ жизни: убийство он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»)

18 февраля сообщалось, что в Петербурге полиция задержала местного 35-летнего жителя, подозреваемого в убийстве 63-летней матери. Выяснилось, что вечером 17 февраля в правоохранительные органы позвонил экскаваторщик и рассказал об обнаружении тела женщины.

По его словам, знакомый по имени Алексей попросил его закопать на территории завода 200-литровую бочку с отходами. Когда экскаваторщик поднял емкость ковшом, чтобы положить в вырытую яму, то у нее открылась крышка, и стала видна человеческая голова.

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой. Установив ее личность, правоохранители заподозрили в убийстве старшего сына убитой. Он решил скрыть преступление, выдав исчезновение матери за побег.

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Источник: Лента.Ру

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