Россиянин ударил ножом жену из-за работы

26 октября 2019     15
Россиянин ударил ножом жену из-за работы

Житель Ярославля несколько раз ударил жену ножом в живот из-за упреков в пьянстве перед работой. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Следствие установило, что 48-летний мужчина долгое время нигде не работал, а в день происшествия отмечал свое трудоустройство. Его супруга начала высказывать претензии, опасаясь, что муж после этого не сможет выйти на работу.

Мужчина оскорбился и схватился за нож. После этого он вызвал скорую помощь, при этом попросил жену свалить вину на неизвестных преступников. Женщина не послушалась и рассказала врачам правду.

Преступника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Неприемлемые контакты»: почему курдский вопрос привёл к обострению отношений Анкары и Вашингтона
«Неприемлемые контакты»: почему курдский вопрос привёл к обострению отношений Анкары и Вашингтона

США введут санкции против Турции, если войска республики откроют огонь по курдским формированиям на северо-востоке Сирии, заявил Дональд Трамп. В …


Россиянин ударил ножом жену из-за работы
Россиянин ударил ножом жену из-за работы

Житель Ярославля несколько раз ударил жену ножом в живот из-за упреков в пьянстве перед работой. Об этом сообщается на сайте …


Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 …


В Таиланде женщина «ожила» перед собственной кремацией
В Таиланде женщина «ожила» перед собственной кремацией

В Таиланде женщина подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации. Об этом сообщает The Sun. Финидж Сопаджорн (Phinij …


«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора

Во время пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор оскорбил не только дагестанцев, но и весь российский народ. Об этом заявил промоутер …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты