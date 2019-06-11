Россиянин узнал о продаже своей квартиры из газеты

11 июня 2019     6
Россиянин узнал о продаже своей квартиры из газеты

Пожилой житель Волгодонска Александр Алексеев оформил займ под залог жилья у частного лица и узнал о том, что его квартира уже выставлена на продажу, прочитав объявление в газете. Об этом пишет региональное онлайн-издание «Блокнот».

Алексееву требовалась срочная операция, на которую ему не хватало средств. «Он обращался за кредитом в банк, указав, что как военный пенсионер и участник боевых действий, получает большую по меркам Волгодонска пенсию. Но во всех банках он получил отказ, по его словам, из-за возраста», — пишет издание.

После отказа нескольких банков в кредите пенсионер обратился к частному кредитору Владимиру Ширшикову. Тот предложил Алексееву займ на 120 тысяч рублей под восемь процентов годовых, поставив одним из условий возврат ему 20 тысяч рублей сразу же после оформления.

«100 тысяч идут тебе на руки, а 20 тысяч я раздаю как заработную плату своим работникам», — рассказал «Блокноту» о предложении кредитора заемщик. Алексеев согласился с этим условием, займ был оформлен в районном МФЦ.

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