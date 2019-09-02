Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах

2 сентября 2019     30
Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах

Россиянин Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ установил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Он провисел на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 кг.

До этого рекорд составлял 47 секунд при весе менее 80 кг. «Теперь звание самого сильного пальца планеты принадлежит мне», — цитирует спортсмена «Байкал-Daily».

Ранее Кулиев установил рекорд России по подтягиваниям на двух пальцах — 16 раз. Также спортсмен поднимал штангу в 120 кг и человека, весом 86 кг, одной рукой.

10 августа 8-летний Владислав Черепанов из Советска (Кировская область) установил мировой рекорд по жиму штанги лежа.

Юный спортсмен на сцене лагеря «Артек» за 25 минут поднял штангу весом в 10 кг (половина его собственного веса) 701 раз.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Взрыв под Северодвинском связали с испытанием принципиально новой техники
Взрыв под Северодвинском связали с испытанием принципиально новой техники

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском стал следствием испытаний образцов принципиально новой техники. Об этом в интервью принадлежащей семье Демьяна …


Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах
Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах

Россиянин Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ установил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Он провисел на перекладине 1 минуту и …


Зариф сообщил о планах обсудить с Лавровым Ближний Восток
Зариф сообщил о планах обсудить с Лавровым Ближний Восток

05:15 Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что намерен 2 сентября обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым …


Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни
Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни

Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен. Об этом …


Власти Северной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Власти Северной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Власти американского штата Северная Каролина вслед за тремя другими регионами ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Дориан». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты