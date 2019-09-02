Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах

Россиянин Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ установил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Он провисел на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 кг.

До этого рекорд составлял 47 секунд при весе менее 80 кг. «Теперь звание самого сильного пальца планеты принадлежит мне», — цитирует спортсмена «Байкал-Daily».

Ранее Кулиев установил рекорд России по подтягиваниям на двух пальцах — 16 раз. Также спортсмен поднимал штангу в 120 кг и человека, весом 86 кг, одной рукой.

10 августа 8-летний Владислав Черепанов из Советска (Кировская область) установил мировой рекорд по жиму штанги лежа.

Юный спортсмен на сцене лагеря «Артек» за 25 минут поднял штангу весом в 10 кг (половина его собственного веса) 701 раз.

Источник: Газета Известия