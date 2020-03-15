Россиянин устроил стриптиз в аэропорту и был задержан

В московском аэропорту Домодедово один из пассажиров устроил стриптиз. Мужчина в нетрезвом состоянии оголил торс и начал конфликт с представителем пограничной службы, сообщает Управление на транспорте МВД России.

Прибывшие на место сотрудники полиции попросили пассажира прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть, однако мужчина отказался. Тогда к нему применили физическую силу.

Личность задержанного не называется, однако отмечается, что это житель Москвы 1983 года рождения. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

В конце января сообщалось, что украинца не пустили на рейс из-за пьяного дебоша, который он устроил в киевском аэропорту Борисполь перед вылетом в Египет. Житель украинской столицы три года копил деньги на семейное путешествие, однако напился перед посадкой и в итоге остался дома.

Источник: Лента.Ру