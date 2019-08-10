Россиянка из UFC рассказала о непристойных фотографиях от фанатов

10 августа 2019     21
Россиянка из UFC рассказала о непристойных фотографиях от фанатов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александра Албу рассказала об общении с болельщиками в Instagram. Слова спортсменки передает Sport24.

Албу призналась, что не заметила существенного роста популярности после подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). При этом она отметила, что «присылают много дичи». «Боюсь даже говорить. И органы свои присылают. Все присылают», — заявила 29-летняя Албу.

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17 февраля Албу провела поединок на турнире UFC on ESPN 1. Россиянка уступила Эмили Уитмайр удушающим приемом. Выступление стало первым после продолжительного периода. До этого она выходила в октагон UFC в июле 2017-го, когда Албу оказалась сильнее Кайлин Курран.

Дебют Албу в организации состоялся в 2015 году. В своем первом поединке в UFC россиянка победила Изабеллу Бадурек.

Источник: Лента.Ру

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