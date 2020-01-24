Россиянка показала пустые улицы в зараженном китайском городе

24 января 2020     11
Россиянка показала пустые улицы в зараженном китайском городе Видео: t.me/Lshot

Россиянка показала пустые улицы в зараженном китайском городе Ухань. С него началось распространение коронавируса 2019-nCoV. Видео выложил Telegram-канал Life Shot.

Девушка по имени Ирина рассказывает, что закрыты аэропорт и железнодорожный вокзал, а также магазины, кафе и рестораны. По ее словам, в городе плохо работает общественный транспорт. «Если закончится еда, я, честно говоря, даже не знаю, где можно купить овощи на ужин или что-то в этом роде», — признается Ирина.

На кадрах видно, что город практически пуст. Люди, которых встречает россиянка, носят маски.

По последним данным, в мире насчитывается 876 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 26 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

Чтобы ограничить распространения болезни, власти страны почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу. Также в КНР отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.

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Источник: Лента.Ру

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