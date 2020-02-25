Россиянка рассказала о пустых улицах и магазинах в Милане из-за коронавируса

В Милане, где введены меры предосторожности из-за вспышки нового коронавируса, в магазинах раскупили еду и маски. Об этом «Ленте.ру» рассказала россиянка Анастасия Смирдова, которая учится в этом итальянском городе.

По словам девушки, жители «сошли с ума, скупая все в супермаркетах и баррикадируясь дома», из-за чего в магазинах царит хаос, а полки — пустуют. «Если еще в субботу на меня смотрели как на умалишенную или заболевшую коронавирусом, то в воскресенье молодой итальянец подошел узнать, где купить маску и за сколько, ведь в Милане все маски проданы», — рассказала она.

Россиянка отметила, что на улицах и в метро людей стало значительно меньше, причем многие из них либо в масках, либо прикрывают лица шарфами. В то же время одна из сотрудниц общественного транспорта рассказала Анастасии, что начальство запрещает носить маски, чтобы не создавать панику у населения.

Фото: Анастасия Смирдова

По ее словам, Миланский собор закрыт не полностью: «Небольшая часть Дуомо открыта для молитв, и если хочу, могу зайти помолиться». В то же время многие университеты либо отменили занятия в целях безопасности, либо устроили онлайн-занятия. «Большинство моих сокурсников уезжают в другие регионы Италии, иностранные студенты — в другие страны», — рассказала Анастасия.

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Ранее 25 февраля стало известно, что общее число инфицированных в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии превысило 320 человек — это самое большое количество среди стран Европы. Скончались 11 заболевших, передает Reuters.

Из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 были введены меры предосторожности в регионах Ломбардия и Венето, где города поместили на карантин. Жителям запрещено выезжать из этих городов и рекомендуется оставаться дома. Туда невозможно попасть из других частей страны. Кроме того, впервые за многие годы раньше закончился и традиционный Венецианский карнавал.

В общей сложности в мире заболели около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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Источник: Лента.Ру