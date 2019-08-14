Россиянка решила искупать медведя и привела его на пляж

14 августа 2019     21
Россиянка решила искупать медведя и привела его на пляж LIFE SHOT / Telegram

В российском городе Урюпинск, Волгоградская область, женщина привела на общественный пляж медведя. Видеозаписью произошедшего заинтересовался Telegram-канал Life Shot.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что зверь на поводке заходит в реку и начинает купаться. Люди вокруг отплывают от животного, а сам медведь резвится и не обращает внимание на окружающих. Посетители пляжа начинают брызгать водой в медведя, чтобы отпугнуть его.

Ранее сообщалось, что американском штате Колорадо медведь в поисках еды укатил мусорный бак магазина с марихуаной. На кадрах видно, как животное ворвалось на территорию магазина и долго изучало маленькие канистры и коробки. Этого медведя уже не первый раз встречают на улицах Колорадо.

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Источник: Лента.Ру

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