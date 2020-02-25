Россиянка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

Прокуратура просит приговорить жительницу Омска к 13 годам колонии общего режима за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает РИА Новости

По версии следствия, убийство произошло 9 мая 2019 года. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 28-летняя женщина увидела, что ее дочь, которая ела булочку, накрошила. После этого женщина начала засовывать ребенку в рот куски хлеба и собранные крошки. В результате девочка задохнулась и умерла.

После этого сожитель женщины вынес тело ребенка из дома и спрятал. Спустя десять дней мужчина скончался из-за алкогольной интоксикации. О преступлении стало известно через месяц. Подруга подозреваемой начала интересоваться местонахождением ребенка и вскоре обратилась в полицию. По данным следствия мать ребенка поначалу отрицала свою вину и утверждала, что ее дочь убил сожитель — но позже она созналась в убийстве.

18 февраля сообщалось, что житель города Октябрьск Самарской области убил свою трехмесячную дочь утюгом, потому что не смог ее успокоить.

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Источник: Лента.Ру