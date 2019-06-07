Россиянке вынесли приговор за вывоз своих детей из США

Россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз за пределы США собственных детей, а также вымогательство международного масштаба. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) признал 38-летнюю россиянку виновной и постановил вернуть детей в США. Кроме того, она должна выплатить компенсацию в размере 18 тысяч 100 долларов, а также дополнительный сбор в размере 300 долларов.